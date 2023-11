Il CorSera cita Pioli e titola così: "Milan, basta parole"

"Milan, basta parole", questo il titolo con cui questa mattina il Corriere della Sera ha presentato la sfida tra Milan e Fiorentina di questa sera a San Siro, ore 20.45. Il concetto espresso dal quotidiano generalista è di fatto una citazione di Stefano Pioli che ieri in conferenza stampa si è espresso così in merito al momento del Milan: "Mai come ora le parole servono a poco, servono i fatti e dobbiamo dimostrarlo domani. Dobbiamo dimostrare con i fatti che abbiamo capito gli errori che abbiamo fatto".

La stagione del Milan è in gioco nei prossimi quattro giorni: i rossoneri giocheranno prima con la Fiorentina questa sera in campionato, dove non possono perdere ulteriori punti e dove non vincono dal 7 ottobre; martedì, poi, arriverà una sfida decisiva in Champions League contro il Borussia Dortmund. Un tour de force che arriva in un momento in cui la squadra di Pioli è molto presa anche dalle defezioni, tra infortuni e squalifiche.