Il CorSera commenta dopo il derby: "Importante il ruolo avuto da Ibra"

C'è finalmente grande entusiasmo dalle parti di Milanello e Casa Milan: la speranza è che la bella e meritata vittoria sull'Inter abbia definitivamente fatto girare pagina alla squadra rossonera, anche e soprattutto da un punto di vista mentale. Tre punti che sono arrivati con una grande strategia pensata da Fonseca, non solo in campo. Ed è proprio di questo che parla questa mattina il Corriere della Sera. Il titolo recita: "Le mosse di Fonseca hanno funzionato. Il lavoro svolto sulla testa dei giocatori".

Non solo dunque le coraggiose scelte tattiche ma anche la cura con la squadra: colloquio di un'ora e mezza post Liverpool, grigliata venerdì a pranzo e la parola "coraggio" scritta in tutte le lingue dei calciatori e posta accanto a nome e numero negli spogliatoi. Poi ancora: "La vittoria del derby ha chiuso vecchie tensioni e aperto nuovi fronti. La squadra ha ritrovato il dialogo e la serenità. Ma non tutto è risolto". Intanto viene dato merito anche a Zlatan Ibrahimovic: "Importante anche il ruolo avuto da Ibra". Lo svedese è stato presente spesso a Milanello in settimana.