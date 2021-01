Il CorSera - Milan, Ibra si difende: "Ho sbagliato, ma non sono un razzista"

Chi ha visto ieri Zlatan Ibrahimovic a Milanello lo descrive come una persona serena nonostante le tante polemiche che si sono scatenate dopo la lite con Lukaku nel derby di Coppa Italia. Lo svedese, attraverso i social, ha voluto però allontanare le accuse di razzismo: "Sì, non è stata una bella scena, ho sbagliato, ma non datemi del razzista perché non lo sono" ha ripetuto più volte nelle ultime ore a chi parlava con lui di quello che è successo l'altra sera. Lo riferisce il Corriere della Sera.