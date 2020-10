Il CorSera sull'Europa League: "Sicurezza Milan, il Napoli gioca ma non affonda, alla vera Roma bastano 30 minuti"

Il Corriere della Sera, oggi in edicola, dedica spazio alle gare di Europa League da parte delle italiane: "Sicurezza Milan, il Napoli gioca ma non affonda, mentre alla vera Roma bastano 30 minuti" La squadra di Pioli ha infatti sbancato Glasgow raggiungendo al cospetto del Celtic l'ottava vittoria consecutiva: 3 gol e crescita costante. I partenopei si piegano agli olandesi dell'AZ, che ottengono tre punti da decimati. Infine alla "vera" Roma basta mezz'ora per ribaltare partita e Young Boys.