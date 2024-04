Il CorSera titola così su Milan-Roma: "Europa , l'ora della verità. Il Milan sta bene"

vedi letture

Anche il Corriere della Sera, questa mattina, presenta l'attesissimo euroderby tra Milan e Roma, il cui primo atto andrà in scena questa sera a San Siro alle ore 21. Il quotidiano generalista, nelle sue pagine dedicate allo sport, titola così in previsione della gara tra rossoneri e giallorossi: "Europa, l'ora della verità". Poi la pagina è suddivisa in due, sopra si parla del Milan e sotto della Roma. Sui rossoneri il CorSera scrive: "Il Milan sta bene" e poi riporta una citazione di Pioli dalla conferenza stampa: "Dimostriamo quanto valiamo". E poi ancora una frase del tecnico rossonero: "Arriva il momento più importante, deciderà il nostro percorso in positivo o in negativo".

Quindi sulla Roma di De Rossi, il CorSera scrive così: "La Roma sogna". Con tanto di citazione presa dal tecnico: "Regaliamoci una notte di gloria". Anche qui poi viene riportata una frase dell'ex capitan futuro: "San Siro è lo stadio che mi trasmette qualcosa di diverso. Magnifico per fare calcio".