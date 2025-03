Il CorSera titola: "Milan in caduta. Il rigore della rabbia"

Il Corriere della Sera titola così per commentare la sconfitta casalinga di ieri sera del Diavolo contro la Lazio: "Milan in caduta. Il rigore della rabbia". Terzo ko consecutivo in Serie A della squadra rossonera che è in caduta libera e sprofonda sempre di più dopo ogni partita. La formazione di Sergio Conceiçao, che per il momento resta al suo posto, è ora nona in classifica e fuori da ogni competizione europea. Dopo aver rimontato in 10 con un gol di Chukwueze, la sconfitta è arrivata nel recupero del secondo tempo per un rigore molto contestato che è stato assegnato dall'arbitro Manganiello dopo l'intervento del VAR e poi trasformato da Pedro.

Matteo Gabbia, intervenuto in conferenza stampa nel post-partita, ha commentato così il momento negativo del Milan: "Come stiamo vivendo questo momento? Male, ovviamente. È anche difficile parlarne e la situazione non è positiva, difficile trovare risposte. Ovvio che in spogliatoio il clima non sia buono, c'è amarezza, ma dobbiamo cercare di resettare come ogni volta dopo una partita che non va, con fiducia. Sembra una frase fatta, ma dobbiamo far sì che la stagione termini in maniera diversa".