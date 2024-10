Il CorSport: "Fonseca il pompiere: «Nessun caso Leao»"

In una scena del film "Perfetti sconosciuti" (2016), c'è una battuta che recita: "Bisogna saper disinnescare. Non trasformare ogni discussione in una lotta di supremazia [...]", ed è un po' quello che Paulo Fonseca ha fatto con Rafael Leao nelle ultime settimane, fra dichiarazioni pre e post partita dopo decisioni forti, come la panchina contro l'Udinese o la sostituzione di ieri contro il Club Brugge al 60esimo.

Il 10 portoghese non sembrerebbe essere più quel giocatore determinante che nelle passate stagioni ha trascinato il Milan, anzi, sembrerebbe essere quasi lui quello che ha bisogno di essere trascinato dai suoi compagni. Per l'allenatore del Milan, però, non esiste nessun caso, come confermato anche alle telecamere ed ai taccuini ieri sera a San Siro.

In merito a questo discorso, Il Corriere dello Sport ha questa mattina titolato "Fonseca il pompiere:«Nessun caso Leao»", disinnescando un ardigno che avrebbe potuto creare qualche problema da qui alla prossima partita.