Il CorSport in apertura: "Il Milan sceglie Zinchenko"

L'edizione odierna del Corriere dello Sport titola così stamattina in prima pagina: "Il Milan sceglie Zinchenko". In attesa della svolta definitiva per il passaggio di Theo Hernandez all'Al Hilal, il ds rossonero Igli Tare è già al lavoro per trovare il sostituto del francese e lo ha individuato in Oleksandr Zinchenko, terzino sinistro classe 1996 dell'Arsenal e della nazionale ucraina.

Questi i numeri stagionali di Zinchenko con la maglia dell'Arsenal:

PRESENZE PREMIER LEAGUE: 15

PRESENZE CHAMPIONS LEAGUE: 6

PRESENZE EFL CUP: 2

PRESENZE TOTALI: 23

MINUTI IN CAMPO: 789'

GOL: 1

AMMONIZIONI: 2