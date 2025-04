Il CorSport in apertura sul Milan: "Paratici nuovo ds rossonero: ci siamo"

Il Corriere dello Sport in edicola stamattina titola così sul Milan: "Paratici nuovo ds rossonero: ci siamo". Nelle scorse ore, Giorgio Furlani, amministratore delegato del Diavolo che sta lavorando in prima persona alla scelta del nuovo direttore sportivo, è volato a Londra per incontrare l'ex dirigente di Juventus e Tottenham. La fumata bianca non c'è ancora stata, ma l'intesa tra le parti è vicinissima. Restano solo da definire i rapporti che il nuovo ds dovrà intrattenere con Ibrahimovic e Moncada.

Panchina Milan: con Paratici prende quota la candidatura di De Zerbi

La prima decisione che dovrà prendere il nuovo direttore sportivo milanista riguarderà il futuro della panchina del Milan visto che a fine stagione ci sarà l'addio di Sergio Conceiçao. Nelle ultime ore, sono in netto rialzo le quotazioni di Roberto De Zerbi, che è pronto a lasciare la guida del Marsiglia dopo un solo anno per tornare in rossonero, vale a dire nel club in cui è cresciuto da calciatore.