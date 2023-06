Il CorSport in apertura sul Milan: "Via Maldini: i retroscena della rottura"

MilanNews.it

Il Corriere dello Sport titola così stamattina in prima pagina sul Milan: "Via Maldini: i retroscena della rottura". Da ieri pomeriggio è ufficiale l'addio dell'ex capitano rossonero, il quale è stato mandato via da RedBird in quanto aveva visioni diverse rispetto alla proprietà americana. Oggi verrà ufficializzato anche la separazione dal ds Frederic Massara.