Il CorSport in prima pagina: "Il Milan aumenta l'offerta per Ricci"

Il Corriere dello Sport in edicola oggi titola così: "Il Milan aumenta l'offerta per Ricci". I rossoneri hanno avuto nuovi contatti positivi con il Torino per Samuele Ricci e sono pronti 25 milioni di euro per chiudere l'operazione. Sarà con ogni probabilità lui il primo rinforzo del nuovo Milan di Massimiliano Allegri, che in mezzo al campo punta poi anche al rilancio di Ruben Loftus-Cheek, il quale è reduce da una stagione non semplice a causa di diversi infortuni.

Anche il ds rossonero Igli Tare punta sull'inglese: "Come si sostituisce Reijnders? Fare dei paragoni è difficile ma penso che il Milan abbia un giocatore come Loftus-Cheek che è uno dei centrocampisti più completi nel panorama europeo. Può essere un giocatore fondamentale per il Milan nella prossima stagione: dobbiamo cercare di gestire meglio la situazione degli infortuni, ma il valore del giocatore non si discute. Si può sostituire anche con qualche innesto nuovo con delle caratteristiche diverse da Reijnders, anche perché vogliamo giocare con un centrocampo a tre ma che si può trasformare durante la partita”.