Il CorSport in prima pagina: "Il Milan incontra Lopetegui"

"Il Milan incontra Lopetegui": titola così questa mattina in prima pagina il Corriere dello Sport che spiega che già in due occasioni un dirigente rossonero ha sondato il terreno per il tecnico spagnolo. La posizione di Pioli sulla panchina rossonera torna in bilico? Molto dipenderà ovviamente da questo finale di stagione ed in particolare dalle prossime due sfide contro Roma (ritorno dei quarti di Europa League) e Inter.

Lopetegui ha iniziato la sua carriera da allenatore nel 2003 sulla panchina del Rayo Vallecano, prima di sbarcare qualche anno dopo al Real Madrid ed essere messo alla guida della squadra B. Successivamente ha esperienze diverse in alcune nazionali spagnole giovanili e al Porto, mentre il 21 luglio 2016 viene nominato commissario tecnico della nazionale spagnola. Nel 2018 torna al Real Madrid dove stavolta diventa l'allenatore della prima squadra, ma la sua avventura dura pochi mesi. Le sue ultime esperienze in panchina sono state al Siviglia (dal 2019 al 2022) e al Wolverhampton.