Il CorSport in prima pagina sul futuro di Allegri: "Gelo. Max e il Milan sono più distanti. Rapporti complicati con Furlani e Ibra"

Il CorSport in prima pagina sul futuro di Allegri: "Gelo. Max e il Milan sono più distanti. Rapporti complicati con Furlani e Ibra"MilanNews.it
Oggi alle 08:20Rassegna Stampa
di Enrico Ferrazzi

Il Corriere dello Sport in edicola questa mattina titola così sul futuro di Allegri: "Gelo. Max e il Milan sono più distanti. Rapporti complicati con Furlani e Ibra". Secondo il quotidiano, prima c'è da conquistare la qualificazione alla prossima Champions League, poi le parti di incontreranno per parlare della prossima stagione e confrontarsi sul progetto. Sul tavolo ci sono tanti equivoci da risolvere, tra cui anche i rapporti non idilliaci con l'ad Furlani e Ibrahimovic. Sullo sfondo c'è poi sempre la panchina della Nazionale italiana che intriga parecchio il tecnico livornese.

Di seguito il programma completo della 33^ giornata di Serie A:

VENERDÌ 17 APRILE

Sassuolo-Como 18.30
Inter-Cagliari 20.45

SABATO 18 APRILE

Udinese-Parma 15.00
Napoli-Lazio 18.00
Roma-Atalanta 20.45

DOMENICA 19 APRILE

Cremonese-Torino 12.30
Hellas Verona-Milan 15.00 DAZN
Pisa-Genoa 18.00
Juventus-Bologna 20.45

LUNEDÌ 20 APRILE

Lecce-Fiorentina 20.45