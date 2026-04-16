Il CorSport in prima pagina sul futuro di Allegri: "Gelo. Max e il Milan sono più distanti. Rapporti complicati con Furlani e Ibra"
Il Corriere dello Sport in edicola questa mattina titola così sul futuro di Allegri: "Gelo. Max e il Milan sono più distanti. Rapporti complicati con Furlani e Ibra". Secondo il quotidiano, prima c'è da conquistare la qualificazione alla prossima Champions League, poi le parti di incontreranno per parlare della prossima stagione e confrontarsi sul progetto. Sul tavolo ci sono tanti equivoci da risolvere, tra cui anche i rapporti non idilliaci con l'ad Furlani e Ibrahimovic. Sullo sfondo c'è poi sempre la panchina della Nazionale italiana che intriga parecchio il tecnico livornese.
Di seguito il programma completo della 33^ giornata di Serie A:
VENERDÌ 17 APRILE
Sassuolo-Como 18.30
Inter-Cagliari 20.45
SABATO 18 APRILE
Udinese-Parma 15.00
Napoli-Lazio 18.00
Roma-Atalanta 20.45
DOMENICA 19 APRILE
Cremonese-Torino 12.30
Hellas Verona-Milan 15.00 DAZN
Pisa-Genoa 18.00
Juventus-Bologna 20.45
LUNEDÌ 20 APRILE
Lecce-Fiorentina 20.45
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan