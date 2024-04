Il CorSport scrive: "Chukwueze, carta in più per il lungo sprint finale"

Il finale di stagione rossonero si decide tutto in questi sei giorni qua. Il Milan prima sarà ospite della Roma all'Olimpico e tenterà di ribaltare lo 0-1 subito a San Siro per accedere alle semifinali di Europa League. Poi, lunedì 22 aprile, i rossoneri ospiteranno l'Inter nel derby: i nerazzurri con una vittoria si laureerebbero campioni e il Diavolo non ha vinto contro i cugini le ultime cinque gare consecutive. Per questa ragione serviranno tutti, specialmente il contributo di chi è entrato in forma in questa fase della stagione: un nome in particolare, Samuel Chukwueze.

Questo il titolo del Corriere dello Sport sull'esterno nigeriano, in grande forma al momento: "Chukwueze, carta in più per il lungo sprint finale". Nel sottotitolo si legge: "Potrebbe essere utilizzato dal primo minuto contro la Roma". Proprio perché saranno i prossimi sei giorni a determinare il futuro rossonero, Pioli non può aspettare: per questo si pensa a Chukwueze in campo all'Olimpico, magari contemporaneamente con Pulisic e Leao. Da qunado ha trovato il suo primo gol in campionato a Verona, l'ex Villarreal è costantemente uno dei migliori rossoneri in campo.