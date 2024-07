Il CorSport scrive: "Di padre in figlio: è l'ora di Ibra Jr"

Nella mattinata di ieri è arrivata la notizia della firma del primo contratto da professionista di Maximilian Ibrahimovic, primogenito di Zlatan che gioca nel settore giovanile rossonero da qualche stagione e che quest'anno sarà aggregato al Milan Futuro allenato da Daniele Bonera. Il giovane calciatore ha firmato un contratto triennale fino al 2027. Oggi ne parla il Corriere dello Sport che titola così sul figlio di Zlatan Ibrahimovic: "Di padre in figlio: è l'ora di Ibra Jr".

Nel sottotitolo si legge: "Maximilian ha giocato con l'under 18 rossonera. Nella prossima stagione giocherà con il Milan Futuro e con la Primavera". Nell'ultima sua stagione con l'U18 del Diavolo, il figlio di Zlatan ha collezionato 29 presenze e segnato 3 gol. Oggi Maximilian sta sfruttando le assenze della prima squadra per scendere ad allenarsi di tanto in tano con la rosa di Fonseca, non una novità per lui che nella scorsa stagione aveva avuto la stessa opportunità agli ordini di Pioli, in qualche occasione.