Il CorSport su Chukwueze: "Il Villarreal chiede 30 milioni cash e punge i rossoneri"

MilanNews.it

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

Il Milan continua a lavorare anche per Samuel Chukwueze, 24enne del Villarreal, uno dei nomi più significativi sulla lista del pool di mercato rossonero. Il Corriere dello Sport titola così: "Il Villarreal chiede 30 milioni cash e punge i rossoneri".

Il club spagnolo ha delle richieste ancora molto elevate, nonostante il nigeriano vada in scadenza nel 2024 e non abbia manifestato l'intenzione di rinnovare il suo accordo: almeno 30 milioni. Nelle ultime ore, per intavolare la trattativa, il Milan ha fatto la sua prima proposta da 25 milioni ma la sensazione è che serva di più anche dopo le discusse parole del presidente Roig che ha deriso le modalità del Milan quando bussò alla porta del Villarreal per comprare Mateo Musacchio (QUI le dichiarazioni).