Il CorSport su Investcorp: "Uno stadio solo per il Milan? I dirigenti dovrebbero restare"

L'annuncio dell'ambasciata del Bahrain, che ieri ha ufficializzato le contrattazioni tra Elliott e Investcorp per l'acquisizione del Milan, hanno avvicinato virtualmente la chiusura dell'affare. Secondo l'edizione odierna del Corriere dello Sport, non sarebbe da escludere l'ipotesi che il fondo del Bahrain decida di investire in un progetto singolo per lo stadio, escludendo dunque l'Inter. A livello dirigenziale, la strada che la nuova proprietà sembrerebbe orientata a intraprendere è quella della continuità: Maldini e Massara sono infatti visti come gli artefici della rinascita rossonera, e dovrebbero dunque rimanere saldi al loro posto.