Il CorSport sul mercato: "Ora Pavlovic, poi sprint per Royal"

Con il Milan partito (e atterrato nella notte) negli Stati Uniti, non si ferma il calciomercato rossonero che, anzi, dovrà accendersi per garantire al mister portoghese Paulo Fonseca una squadra competitiva per la stagione che inizierà ufficialmente tra meno di un mese. Per questa ragione con la squadra non è partito Geoffrey Moncada che è rimasto a Milano per portare avanti in prima persona le trattative. A New York sono andati Ibrahimovic e Furlani, accompagnati anche dalla leggenda Franco Baresi.

Il Milan in queste ore punta forte su due giocatori, come ricorda stamattina il Corriere dello Sport che titola così: "Milan, ora Pavlovic, poi sprint per Royal". Nell'occhiello si legge di Moncada: "Il direttore tecnico è rimasto in Italia per completare le richieste di mercato di Fonseca a partire dal reparto difensivo". E poi nel sottotitolo sotto con Pavlovic e Royal, che sono proprio le richieste in difesa del portoghese: "Sempre più vicino l'arrivo del serbo del Salisburgo. Trattativa ben avviata con gli Spurs per il terzino". Poi viene fatta una specifica anche sulle altre operazioni: "Non si abbandona la pista Fofana. In attacco si cerca un vice Morata".