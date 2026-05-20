Il CorSport sul Milan: "Modric al Max"

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I rossoneri recuperano il croato, Max Allegri insieme alla Champions sono le condizioni per la permanenza del fuoriclasse.

Novanta minuti per chiudere la rincorsa e conquistare un posto nella prossima Champions League. Il Milan si presenta all’ultima giornata di campionato con la possibilità di trasformare una stagione lunga e spesso complicata in un finale positivo: battere il Cagliari a San Siro significherebbe centrare l’obiettivo europeo senza dover dipendere dai risultati delle dirette concorrenti.

I rossoneri arrivano all’appuntamento decisivo dopo aver rimesso in piedi una classifica che, fino a poche settimane fa, sembrava compromettere il cammino verso le prime quattro posizioni. La recente vittoria col Genoa ha restituito fiducia e permesso alla squadra di Allegri di arrivare all’ultima gara con il controllo del proprio destino.

Di fronte ci sarà un Cagliari già salvo, libero da pressioni ma intenzionato a chiudere al meglio la stagione. Un avversario che il Milan non potrà permettersi di sottovalutare in una serata che vale moltissimo per il futuro del club.

La qualificazione alla prossima Champions League è un passaggio chiave sotto ogni aspetto: prestigio, programmazione e risorse economiche. Per questo motivo la sfida di San Siro avrà il peso di una vera finale, con i rossoneri chiamati a completare l’ultimo passo verso il traguardo.

Il Corriere dello Sport ha fatto il punto sui rossoneri proprio verso la sfida di domenica: "Modric al Max". I rossoneri recuperano il croato, Max Allegri insieme alla Champions sono le condizioni per la permanenza del fuoriclasse.