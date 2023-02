Il CorSport titola: "Giroud, un rinnovo a cifre invariate"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Corriere dello Sport uscito questa mattina in edicola ha affrontato il tema del rinnovo di Olivier Giroud che dovrebbe ormai essere in via di definizione ufficiale. Il titolo del quotidiano sportivo recita: "Giroud, un rinnovo a cifre invariate". L'accordo con il Milan si sarebbe trovato infatti sulla base di quanto percepito dall'attaccante francese fino a questo momento: ovvero 3.5 milioni a stagione. Incontro a Casa Milan previsto tra oggi e domani.