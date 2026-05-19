Il CorSport titola sul Milan: "Allegri, tre punti che valgono 100 milioni"
Il Corriere dello Sport in edicola oggi titola così in prima pagina sul Milan: "Allegri, tre punti che valgono 100 milioni". La vittoria contro il Genoa ha riavvicinato il Diavolo alla qualificazione alla prossima Champions League, ma c'è ancora un ultimo passo fare: per avere la certezza di arrivare tra le prime quattro senza guardare i risultati delle altre, i rossoneri dovranno battere domenica sera il Cagliari a San Siro. Non è un mistero che strappare il pass per la massima competizione europea per club della prossima stagione sia fondamentale non solo per motivi sportivi, ma anche economici visto che porterebbe parecchi milioni nelle casse milanista, soldi che verrebbero utilizzati per il mercato estivo.
Questo il programa della 38^ giornata di Serie A:
VENERDÌ 22/05
ore 20.45, Fiorentina-Atalanta
SABATO 23/05
ore 18, Bologna-Inter
ore 20.45, Lazio-Pisa
DOMENICA 24/05
ore 15, Parma-Sassuolo
ore 18, Napoli-Udinese
ore 20.45, Hellas Verona-Roma
ore 20.45, Lecce-Genoa
ore 20.45, Milan-Cagliari
ore 20.45, Torino-Juventus
ore 20.45, Cremonese-Como
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