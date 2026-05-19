Il CorSport titola sul Milan: "Allegri, tre punti che valgono 100 milioni"

vedi letture

Il Corriere dello Sport in edicola oggi titola così in prima pagina sul Milan: "Allegri, tre punti che valgono 100 milioni". La vittoria contro il Genoa ha riavvicinato il Diavolo alla qualificazione alla prossima Champions League, ma c'è ancora un ultimo passo fare: per avere la certezza di arrivare tra le prime quattro senza guardare i risultati delle altre, i rossoneri dovranno battere domenica sera il Cagliari a San Siro. Non è un mistero che strappare il pass per la massima competizione europea per club della prossima stagione sia fondamentale non solo per motivi sportivi, ma anche economici visto che porterebbe parecchi milioni nelle casse milanista, soldi che verrebbero utilizzati per il mercato estivo.

Questo il programa della 38^ giornata di Serie A:

VENERDÌ 22/05

ore 20.45, Fiorentina-Atalanta

SABATO 23/05

ore 18, Bologna-Inter

ore 20.45, Lazio-Pisa

DOMENICA 24/05

ore 15, Parma-Sassuolo

ore 18, Napoli-Udinese

ore 20.45, Hellas Verona-Roma

ore 20.45, Lecce-Genoa

ore 20.45, Milan-Cagliari

ore 20.45, Torino-Juventus

ore 20.45, Cremonese-Como