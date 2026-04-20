Il CorSport titola sul Milan: "Max, il muso in Champions"

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Il Corriere dello Sport in edicola questa mattina titola così sul Milan che ieri pomeriggio ha vinto 1-0 sul campo dell'Hellas Verona: "Max, il muso in Champions". Con questo successo, il 13° in questo campionato con un solo gol di scarto, i rossoneri sono tornati al secondo posto in classifica a pari punti con il Napoli e hanno soprattutto allungato a +8 su Como e Roma che sono quinte. Alla squadra di Max Allegri mancano ora sette punti nelle ultime cinque giornate per avere la certezza di partecipare alla prossima Champions League.

Intervistato nel post-partita da SportMediaset, il tecnico livornese ha dichiarato: "Era una partita più che importante dopo due ko di fila. Non era facile perchè a fine stagione hai paura di non raggiungere l'obiettivo. I ragazzi hanno però fatto una buona partita come atteggiamento. Abbiamo tenuto botta e sofferto, lo abbiamo fatto per tutta la stagione, tranne sabato scorso. La quota Champions? Si è abbassata, per la matematica servono 73 punti perchè Roma e Como più di 73 punti non possono fare. Sette punti possono bastare, lo dice la matematica. Se loro vincono tutte le partite...".