Il Gazzettino: “Venezia, il Milan vola. Ma l’Inter risponde”

Il Gazzettino si sofferma sulla Serie A in prima pagina. Il quotidiano sottolinea come l’Inter abbia proseguito la sua striscia positiva battendo la Lazio ma anche come il Milan sia rimasto alle calcagna grazie al successo sul Venezia. Ok anche la Juventus in rimonta sulla Roma. “Venezia, il Milan vola. Ma l’Inter risponde. Juve, rimonta a Roma. L’Udinese va ko” il titolo di apertura.