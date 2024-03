Il giudizio della Gazzetta sull'acquisto di Loftus: "Sembra un nipotino di Rijkaard"

vedi letture

Questa mattina la Gazzetta dello Sport ha proposto un pagellone sugli acquisti più chiacchierati dello scorso mercato di Serie A. Non potevano mancare diversi giocatori rossoneri, con il Milan assoluto protagonista dell'ultima sessione estiva di calciomercato. A essere valutati, nello specifico, gli ex Chelsea Ruben Loftus-Cheek e Christian Pulisic, ma anche l'innesto più oneroso dell'estate del Diavolo, Samuel Chukwueze. Il voto all'operazione Loftus-Cheek è 7.5 e il titolo della pagella della Gazzetta recita così, questa mattina: "Un 'pilone' attaccante aggiunto". E poi, ancora: "Che fisicità".

Il centrocampista inglese è esploso in particolar modo da gennaio 2024 in poi: dall'inizio del nuovo anno in avanti, infatti, il numero 8 rossonero ha segnato 8 dei 9 gol realizzati in questa stagione. La rosea lo paragona al giocatore di cui ha ereditato numero e slot nel reparto di centrocampo: "Neppure Tonali incideva come Loftus-Cheek, inglese dalla fisicità imponente e giocatore polivalente, capace di spalmarsi su 40-50 metri, tra mediana e trequarti, ha dimostrato di valere tutti i 20 milioni, bonus inclusi, che è costato". Viene definito come "pilone" capace di muoversi con abilità sia in fase difensiva che in quella offensiva. E poi un paragone forte: "sembra un nipotino di Rijkaard".