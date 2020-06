Il Messaggero: "Se il campionato si blocca né titolo né retrocessioni"

"Se il campionato si blocca né titolo né retrocessioni". È il titolo che il quotidiano Il Messaggero in edicola questa mattina dedica - nel taglio alto della sua prima pagina - alla Serie A, dopo "il voto della Lega" di ieri che ha di fatto bocciato il tanto discusso piano di Gravina, che prevedeva l'utilizzo di un algoritmo per definire la classifica finale in caso di nuova sospensione del torneo. Sempre in prima pagina leggiamo: "Alla finale di Coppa gli eroi anti-Covid".