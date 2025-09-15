Il Milan batte il Bologna 1-0. Il CorSport in prima pagina: "Ai piedi di Modric"

vedi letture

Il Corriere dello Sport titola così stamattina in prima pagina all'indomani della vittoria del Milan a San Siro contro il Bologna: "Ai piedi di Modric". I rossoneri hanno vinto 1-0 grazie ad un gol del campione croato nel secondo. Secondo successo di fila e seconda gara consecutive senza subire gol per il Diavolo che ha colpito anche quattro pali (due Gimenez, uno Estupinan e uno Ricci). Nel finale di partita, espulso Max Allegri dopo un rigore piuttosto evidente per il Milan revocato dal VAR.

Dopo il match, il tecnico livornese ha parlato così di Luka Modric a DAZN: "Luka è un giocatore straordinario, è un piacere vederlo giocare, è un ragazzo veramente umile. È meraviglioso, sa dove finisce la palla un minuto primo. Tutti i ragazzi hanno fatto una bella partita, era importante vincere in casa non subendo gol. Nei momenti difficili la squadra è rimasta compatta: in quei momenti è importante non disunirsi e lasciarli passare".

