Tuttosport in prima pagina: "Nkunku gol. E il Milan si rigonfia"

Tuttosport in edicola stamattina titola così in prima pagina: "Nkunku gol. E il Milan si rigonfia". L'attaccante francese si è finalmente sbloccato in campionato e ieri pomeriggio a San Siro ha segnato una doppietta nel 3-0 milanista contro l'Hellas Verona. E lo ha fatto sotto gli occhi del neo acquisto del Diavolo, Niclas Fullkrug, che ha assistito al match dalla tribuna in attesa di esordire venerdì a Cagliari.

Dopo la partita, Max Allegri ha commentato così in conferenza stampa la scelta di far calciare il rigore a Nkunku: ""Nkunku è un rigorista, ne ha sbagliato solo uno in carriera su 18 tirati. Questo è un rigore importante. Ci sono momenti del campionato che bisogna fare così. Era giusto che lo tirasse lui. E il terzo gol è molto bello, perché è da centravanti vero".