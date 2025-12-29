Finalmente Nkunku, Gazzetta: "L'uomo da 37 milioni vuole tenersi il Milan: 'Io sempre positivo'"

L'uomo copertina del Milan dopo la vittoria di ieri contro l'Hellas Verona non può che essere Chrstopher Nkunku, autore di una doppietta: "L'uomo da 37 milioni vuole tenersi il Milan: 'Io sempre positivo'". Dopo mesi deludenti, il francese si è finalmente sbloccato in campionato e dopo la partita ha dichiarato a Sky: "Sono tornato dopo un infortunio, avevo bisogno di tempo per ritrovare forma fisica, ora mi sto allenando bene e mi sento sempre meglio. Sono momenti… È difficile quando non fai una buona preparazione, ma è importante rimanere positivi".

Non è un mistero che nelle ultime settimane si sia parlato spesso di un suo possibile addio a gennaio (ci sarebbero squadre turche interessate a lui), ma Nkunku spera che questa doppietta possa dare una svolta importante alla sua stagione. La sua volontà è quella di restare in rossonero a giocarsi le sue carte anche dopo l'arrivo di Fullkrug.