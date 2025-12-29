CorSera: "Nkunku, mistero risolto con due gol al Verona"

"Nkunku, mistero risolto con due gol al Verona": titola così stamattina il Corriere della Sera per commentare la doppietta di ieri di Christopher Nkunku contro l'Hellas Verona. Dopo mesi da fantasma, il francese si è finalmente sbloccato in campionato e spera di aver dato una svolta alla sua stagione. E' quello che ovviamente si augura anche Max Allegri che nel post-partita ha dichiarato: "Nkunku è un ragazzo molto sensibile, si è sbloccato col rigore e dopo ha fatto un gol che è nelle sue corde".

Questo il tabellino di Milan-Hellas Verona, match valido per la diciassettesima giornata di Serie A.

MILAN-HELLAS VERONA 3-0

Marcatori: 45’+1 Pulisic, 48’ e 53’ Nkunku.

LE FORMAZIONI

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori (dal 86’ Odogu), De Winter, Pavlović; Saelemaekers (dal 76’ Athekame), Loftus-Cheek (dal 71’ Fofana), Modrić (dal 71’ Jashari), Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Pulisic (dal 76’ Ricci). A disp.: Terracciano, Torriani, Estupiñan, Castiello. All.: Allegri.

HELLAS VERONA (3-5-1-1): Montipò; Núñez, Nelsson, Bella-Kotchap; Oyegoke (dal 75’ Serdar), Niasse, Al Musrati (dal 85’ Harroui), Bernède, Bradarić (dal 65’ Valentini); Giovane (dal 46’ Sarr); Mosquera (dal 46’ Orban). A disp.: Perilli, Toniolo; Ebosse, Fallou; Gagliardini, Kastanos, Slotsager, Yellu; Ajayi. All.: Zanetti (squalificato, in panchina Bertolini).

Arbitro: Fabbri di Ravenna.

Ammoniti: 43’ Al Musrati

Recupero: 2’ 1T, 3’ 2T.