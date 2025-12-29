Milan, il rientro di Leao a Cagliari non è affatto scontato

Ieri Rafael Leao ha assistito dalla tribuna al 3-0 del Milan contro l'Hellas Verona. L'attaccante portoghese, che si era fermato tre settimane fa durante il match contro il Torino, ha ancora fastidio all'adduttore quando scatta e per questo motivo Max Allegri ha preferito non convocarlo per la partita casalinga di ieri pomeriggio contro i veneti. Non ci sono però certezze su quando potrebbe tornare in campo: la sua presenza venerdì a Cagliari non è affatto scontata.

Intervistato da DAZN dopo la partita, Allegri ha spiegato sullo scudetto: "“Momentaneamente la quota è tra 82 e 84, può diventare 86. Poi se una squadra fa un filotto importante non lo so, ma in questo momento la quota si attesta sugli 84. Per noi oggi era importante vincere perché avevamo pareggiato col Sassuolo e perso col Napoli. Oggi era importante vincere perché il Verona è una squadra scorbutica e soprattutto abbiamo battuto finalmente una piccola in casa. Questo era molto importante. Poi noi facciamo un passettino alla volta, abbiamo bisogno di recuperare tutti i giocatori, abbiamo bisogno di Leao che torni al 100%, Pulisic non è ancora al 100%, Nkunku sta crescendo, Fofana sta tornando dall’infortunio. Sono molto contento, bisogna continuare a lavorare con tranquillità con l’obiettivo chiaro di tornare a giocare la Champions l’anno prossimo. Come ha detto Capello è un obiettivo molto difficile”.