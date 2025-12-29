Mercato Milan: ora la priorità è prendere un difensore

vedi letture

Grazie al successo di ieri contro l'Hellas Verona a San Siro, il Milan mantiene il secondo posto in classifica a -1 dall'Inter capolista e con un punto di vantaggio sul Napoli che è terzo. I rossoneri sono tornati a vincere contro un piccola e lo hanno fatto senza subire gol, ma ci sono ancora delle cose da sistemare e chissà che una mano non possa arrivare dal mercato dove, dopo avere preso Fullkrug, ora la priorità è prendere un difensore centrale. Lo riferisce stamattina il Corriere della Sera.

L'identikit del difensore che sta cercando il Milan è oramai chiaro: profilo duttile, capace di giocare sia da centrale che da braccetto, possibilmente in prestito o comunque a costi contenuti come Fullkrug. Si valutano profili giovani o già rodati in Serie A ed Europa, funzionali al sistema di Allegri e utili per allungare le rotazione senza appesantire troppo il bilancio. Un'operazione di equilibrio, più che di nome, per completare il mosaico rossonero in vista della seconda parte di stagione.