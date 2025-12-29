Moviola Gazzetta: corretto il rigore concesso al Milan, Nelsson si disinteressa del pallone

di Enrico Ferrazzi

La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina analizza gli episodio arbitrali di Milan-Hellas Verona di ieri pomeriggio a San Siro. Nessun dubbio sul rigore concesso al Diavolo ad inizio secondo tempo e poi trasformato Chritopher Nkunku: "Al 2’ della ripresa, trattenuta a due braccia di Nelsson su Nkunku: totale disinteresse per il pallone, rigore ok". Corretta poi anche la decisione dell'arbitro Fabbri di annullare al 41' del secondo tempo una rete ai veneti: "Al 41’, rete annullata a Orban: c’è fallo su Maignan, oltre al fuorigioco segnalato dall’assistente".

Questo il tabellino di Milan-Hellas Verona, match valido per la diciassettesima giornata di Serie A.

MILAN-HELLAS VERONA 3-0
Marcatori: 45’+1 Pulisic, 48’ e 53’ Nkunku.

LE FORMAZIONI
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori (dal 86’ Odogu), De Winter, Pavlović; Saelemaekers (dal 76’ Athekame), Loftus-Cheek (dal 71’ Fofana), Modrić (dal 71’ Jashari), Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Pulisic (dal 76’ Ricci). A disp.: Terracciano, Torriani, Estupiñan, Castiello. All.: Allegri.

HELLAS VERONA (3-5-1-1): Montipò; Núñez, Nelsson, Bella-Kotchap; Oyegoke (dal 75’ Serdar), Niasse, Al Musrati (dal 85’ Harroui), Bernède, Bradarić (dal 65’ Valentini); Giovane (dal 46’ Sarr); Mosquera (dal 46’ Orban). A disp.: Perilli, Toniolo; Ebosse, Fallou; Gagliardini, Kastanos, Slotsager, Yellu; Ajayi. All.: Zanetti (squalificato, in panchina Bertolini).

Arbitro: Fabbri di Ravenna.

Ammoniti: 43’ Al Musrati

Recupero: 2’ 1T, 3’ 2T.