Il Milan cambia ancora. CorSport: "Pulisic out, serve più equilibrio"

vedi letture

Da quando si è seduto sulla panchina del Milan, Sergio Conceiçao non ha mai schierato per due volte consecutive la stessa formazione. Ed anche questa sera questa particolare tradizione andrà avanti, anche perché l'allenatore portoghese dovrebbe lasciare in panchina Christian Pulisic, non per scelta tecnica ma perché l'americano non è al meglio della sua condizione fisica.

In merito a quest'esclusione Il Corriere dello Sport ha questa mattina titolato "Pulisic out, serve più equilibrio", motivo per il quale l'ex Porto farà ancora una volta affidamento su Yunus Musah, equilibratore di una squadra che si potrà permettere di schierare contemporaneamente in campo questa sera Reijnders, Leao, Joao Felix e, ovviamente, Santiago Gimenez.