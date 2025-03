Il Milan non può saltare l'Europa. La Gazzetta: "Almeno l'Europa League"

Il Milan in questo momento vede la Champions League con il binocolo. Dopo quattro stagioni consecutive di qualificazioni alla massima competizione europea, il Diavolo potrebbe rimanere fuori dalle ostilità come conseguenza di una stagione che sta assumendo i contorni del fallimento. Il problema è che al momento - e se dovesse arrivare un altro risultato negativo stasera contro la Lazio - sarebbe a rischio anche il posto in Europa League. Un Milan fuori da ogni competizione continentale, dopo che ha speso così tanto e con una rosa sulla carta di elevata qualità, sarebbe veramente inaccettabile.

Per questa ragione oggi la Gazzetta dello Sport ha titolato così: "Almeno l'Europa League". Per raggiungere un posto europeo, i rossoneri si affidano all'acquisto chiave del mercato invernale: Santi Gimenez. Scrive la rosea: "Milan, guida Gimenez. La coppa minore per salvare l'anno". Anche se non si salverebbe granché, visto che teoricamente i rossoneri erano partiti per giocarsi lo scudetto. Nel sottotitolo si legge: "Battere la Lazio per accorciare la classifica. L'attaccante messicano ha già segnato 5 gol ai biancocelesti, Leao farà da spalla". Ci si affida al Bebote che ha già fatto male alla Lazio.