Il Milan si gioca tutto a Bratislava. Il CorSport in prima pagina: "Non può più sbagliare"

"Here we go again". Dopo il deludente pareggio di sabato pomeriggio contro la Juventus, che difatti l'ha una volta e per tutte escluso dalla corsa allo scudetto, il Milan si ritrova nella condizione di non poter più sbagliare. Vincere questa sera a Bratislava contro lo Slovan dell'ex Kucka non è un'opzione, ma un obbligo per la formazione di Paulo Fonseca, che potremmo dire si giochi il tutto per tutto, anche per alimentare un qualcosa che fino alle prime due giornate era impensabile: provare a rientrare nelle prime 8 della classifica di Champions League ed evitare i playoff di febbraio.

Questo poi è un discorso che si potrà iniziare a fare solo nel momento in cui si battesse lo Slovan Bratislava, sfida nella quale Paulo Fonseca è decisamente sotto pressione. In merito alla partita di stasera, Il Corriere dello Sport ha questa mattina dedicato la prima pagina al Milan titolando: "Non può più sbagliare".