Il Milan sulle prime pagine dei principali quotidiani sportivi in Italia oggi

Il Milan è ormai agli sgoccioli della sua tournée tra Asia e Pacifico: domani i rossoneri giocheranno l'ultima amichevole del programma, in Australia contro il Perth Glory, fanalino di coda del campionato australiano in corso di svolgimento in questi mesi. Parallelamente la dirigenza, Igli Tare in particolare, continua a lavorare sul mercato che si concluderà tra circa un mese e che ancora deve portare in dote diversi colpi per migliorare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. Di seguito le prime pagine dei principali quotidiani sportivi in edicola oggi che parlano di Milan.

La Gazzetta dello Sport apre con l'intervista esclusiva a Christian Pulisic, direttamente dalla tournée. Il titolo recita: "Rivedrete le stelle". E poi si legge come virgolettato del calciatore americano: "Milan ci divertiremo: con Allegri la via è giusta. Leao top, top, top. Modric un leader eccezionale". Il Corriere dello Sport, in taglio laterale, affronta la telenovela Ardon Jashari. Scrive il quotidiano: "Jashari, lite con il Bruges per il Milan. Lo svizzero allo strappo, ha in testa soltanto i rossoneri". Tuttosport non cita il Diavolo mentre lo fa il QS che, prendendo spunto dal testi di domani, analizza il discorso tattico: "Cantiere Milan, Leao centravanti e difesa a tre. Allegri ha già stupito con un nuovo modulo".