Il QS in apertura: "Lo scudetto dei miliardi. Milan verso RedBird, Inter deve ripianare"

Nell'edizione oggi in edicola del QS, la prima pagina è sì dedicata allo scudetto ma tocca anche le questioni economiche delle due società chiamate in causa. Il titolo recita: "Lo scudetto dei miliardi". E poi, nell'occhiello viene specificato: "Il Milan verso la cessione a RedBird, l'Inter deve ripianare". Entrambe le società, per motivi diversi, hanno delle questioni da risolvere a livello societario. Per i rossoneri appare molto probabile il passaggio di proprietà a un altro fondo americano.