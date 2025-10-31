Il QS sul Milan: "Sos del Diavolo: Leao e Gimenez restano ai box"

Il Quotidiano Sportivo in edicola oggi titola così sul Milan: "Sos del Diavolo: Leao e Gimenez restano ai box". I due attaccanti si sono allenati ieri a parte a Milanello e per questo sono in dubbio per la gara di domenica a San Siro contro la Roma. Il portoghese è alle prese con un'infiammazione all'anca, mentre il messicano ha riportato un problema alla caviglia nell'ultimo impegno contro l'Atalanta. Oggi si saprà qualcosa in più sulla loro eventuale presenza contro i giallorossi.

DOVE VEDERE MILAN-ROMA

Data: domenica 2 novembre 2025

Ora: 20:45

Stadio: San Siro, Milano

Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, Tim Vision

Web: MilanNews.it