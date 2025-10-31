Il QS sul Milan: "Sos del Diavolo: Leao e Gimenez restano ai box"
MilanNews.it
Il Quotidiano Sportivo in edicola oggi titola così sul Milan: "Sos del Diavolo: Leao e Gimenez restano ai box". I due attaccanti si sono allenati ieri a parte a Milanello e per questo sono in dubbio per la gara di domenica a San Siro contro la Roma. Il portoghese è alle prese con un'infiammazione all'anca, mentre il messicano ha riportato un problema alla caviglia nell'ultimo impegno contro l'Atalanta. Oggi si saprà qualcosa in più sulla loro eventuale presenza contro i giallorossi.
DOVE VEDERE MILAN-ROMA
Data: domenica 2 novembre 2025
Ora: 20:45
Stadio: San Siro, Milano
Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, Tim Vision
Web: MilanNews.it
Pubblicità
Rassegna Stampa
Milan, Rabiot e Pulisic in campo prima della previsioni? Proveranno a rientrare per la trasferta di Parma dell’8 novembre
Verso Milan-Roma: Allegri spera di recuperare Leao e Gimenez almeno per la panchina. Più a rischio Tomori
Le più lette
Primo Piano
FOCUS MN - Infortuni, come se la cava il Milan di Allegri? Il confronto con le stagioni 24/25 e 23/24
Franco OrdineServe il mercato, preparatelo ora. A Bergamo male il 1°t, bene il 2°. Galliani alla Fifa? Occasione persa
Carlo PellegattiUn punto in attesa dei rientri. A gennaio rompere il porcellino. Perth: la spinta del Milan
Antonio VitielloMilan, a gennaio rinforzi sul mercato. Riscossa: settimana cruciale. Quante polemiche
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com