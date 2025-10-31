Tuttosport titola: "Modric, il Milan sulle spalle"

Dopo i 180' contro Pisa e Atalanta, Luka Modric è costretto agli straordinari e sarà in campo dal primo minuto anche domenica contro la Roma a San Siro. Senza Pulisic e Rabiot, entrambi ancora out per i problemi muscolare rimediati in nazionale, il croato è l'unico leader a disposizione di Max Allegri e per questo dovrà prendere per mano la squadra anche domenica contro i giallorossi di Gasperini.

DOVE VEDERE MILAN-ROMA

Data: domenica 2 novembre 2025

Ora: 20:45

Stadio: San Siro, Milano

Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, Tim Vision

Web: MilanNews.it