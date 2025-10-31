Gazzetta: "I big corrono. Pulisic e Rabiot bruciano le tappe: in campo a Parma"

"I big corrono. Pulisic e Rabiot bruciano le tappe: in campo a Parma": titola così stamattina La Gazzetta dello Sport in merito alle condizioni di Christian Pulisic e Adrien Rabiot, entrambi out nelle ultime partite a causa di problemi muscolare rimediati durante l'ultima sosta per le nazionali. Tutti e due sono per fortuna sulla via del recupero e il loro rientro in campo dovrebbe avvenire sabato 8 novembre alle 20.45 in casa del Parma.

IL CALENDARIO DEL MILAN FINO AL 22° TURNO

10a giornata

Domenica 2/11/2025 Milan-Roma ore 20.45 DAZN

11a giornata

Sabato 8/11/2025 Parma-Milan ore 20.45 DAZN/Sky/Now

12a giornata

Domenica 23/11/2025 Inter-Milan ore 20.45 DAZN

13a giornata

Sabato 29/11/2025 Milan-Lazio ore 20:45 DAZN/Sky/Now

14a giornata

Lunedì 08/12/2025 Torino-Milan ore 20.45 DAZN/Sky/Now

15a giornata

Domenica 14/12/2025 Milan-Sassuolo ore 12.30 DAZN

16a giornata

Giovedì 15/01/2026 Como-Milan ore 20.45 DAZN

17a giornata

Domenica 28/12/2025 Milan-Verona ore 12.30 DAZN

18a giornata

Venerdì 02/01/2026 Cagliari-Milan ore 20.45 DAZN/Sky/Now

19a giornata

Giovedì 08/01/2026 Milan-Genoa ore 20:45 DAZN

20a giornata

Domenica 11/01/2026 Fiorentina-Milan ore 15 DAZN

21a giornata

Domenica 18/01/2026 Milan-Lecce ore 20.45 DAZN

22a giornata

Domenica 25/01/2026 Roma-Milan ore 20.45 DAZN