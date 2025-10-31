Milan, contro la Roma si va verso l'inedita coppia d'attacco Loftus-Nkunku

Christian Pulisic rientrerà con ogni probabilità l'8 novembre a Parma, mentre ieri sia Rafael Leao che Santiago Gimenez si sono allenati a parte a Milanello. Oggi si saprà qualcosa in più sulla loro disponibilità domenica contro la Roma, ma al momento si va verso un'inedita coppia d'attacco composta da Ruben Loftus-Cheek e Christopher Nkunku.

Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport che aggiunge che Max Allegri spera di recuperare almeno Leao, che è alle prese con un'infiammazione all'anca. Difficile comunque che il tecnico rossonero rischi di schierare il portoghese dal primo minuto e per questo Loftus-Cheek è il favorito per partire dall'inizio alle spalle di Nkunku (per il francese sarà la prima volta da titolare in Serie A).

