Milan, contro la Roma si va verso l'inedita coppia d'attacco Loftus-Nkunku
MilanNews.it
Christian Pulisic rientrerà con ogni probabilità l'8 novembre a Parma, mentre ieri sia Rafael Leao che Santiago Gimenez si sono allenati a parte a Milanello. Oggi si saprà qualcosa in più sulla loro disponibilità domenica contro la Roma, ma al momento si va verso un'inedita coppia d'attacco composta da Ruben Loftus-Cheek e Christopher Nkunku.
Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport che aggiunge che Max Allegri spera di recuperare almeno Leao, che è alle prese con un'infiammazione all'anca. Difficile comunque che il tecnico rossonero rischi di schierare il portoghese dal primo minuto e per questo Loftus-Cheek è il favorito per partire dall'inizio alle spalle di Nkunku (per il francese sarà la prima volta da titolare in Serie A).
Pubblicità
Rassegna Stampa
Milan, Rabiot e Pulisic in campo prima della previsioni? Proveranno a rientrare per la trasferta di Parma dell’8 novembre
Verso Milan-Roma: Allegri spera di recuperare Leao e Gimenez almeno per la panchina. Più a rischio Tomori
Le più lette
Primo Piano
FOCUS MN - Infortuni, come se la cava il Milan di Allegri? Il confronto con le stagioni 24/25 e 23/24
Franco OrdineServe il mercato, preparatelo ora. A Bergamo male il 1°t, bene il 2°. Galliani alla Fifa? Occasione persa
Carlo PellegattiUn punto in attesa dei rientri. A gennaio rompere il porcellino. Perth: la spinta del Milan
Antonio VitielloMilan, a gennaio rinforzi sul mercato. Riscossa: settimana cruciale. Quante polemiche
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com