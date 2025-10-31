Milan, Rabiot e Pulisic in campo prima della previsioni? Proveranno a rientrare per la trasferta di Parma dell’8 novembre
Secondo quanto riferisce il Corriere della Sera in edicola stamattina, Adrien Rabiot e Christian Pulisic, entrambi out nelle ultime settimane per dei problemi muscolari rimediati in nazionale durante la sosta di ottobre, puntano a rientrare in anticipo rispetto alle previsioni: il centrocampista francese e l'attaccante americano proveranno infatti a tornare a disposizione di Massimiliano Allegri per la trasferta di Parma dell'8 novembre.
Di seguito il programma del decimo turno di Serie A 25/26, in programma questo weekend.
SABATO 1 NOVEMBRE
Udinese-Atalanta 15.00
Napoli-Como 18.00
Cremonese-Juventus 20.45
DOMENICA 2 NOVEMBRE
Verona-Inter 12.30
Fiorentina-Lecce 15.00
Torino-Pisa 15.00
Parma-Bologna 18.00
Milan-Roma 20.45
LUNEDÌ 3 NOVEMBRE
Sassuolo-Genoa 18.30
Lazio-Cagliari 20.45
