Il QS titola: "Inter-Milan è un derby che vale più dello Scudetto"

"Inter-Milan è un derby che vale più dello Scudetto", si legge stamane in taglio alto sul QS. Sfida cruciale per lo Scudetto: vincendo, i nerazzurri si porterebbero a +7 sui cugini, con ancora una partita da recuperare. Un successo dei rossoneri riaprirebbe invece completamente i giochi. In ballo c'è però molto altro: sarà l'ennesimo capitolo di una delle grandi classiche del calcio italiano.