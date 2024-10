Il QS titola: "Milan, facce da Diavolo in Champions"

Alle 18:45 contro il Club Brugge ed è già un dentro o fuori. "Milan, facce da Diavolo", il consiglio in prima pagina del Quotidiano Sportivo per riuscire a dare una svolta alla misera classifica in Champions League. I rossoneri sono ancora a quota zero punti dopo due giornate e quindi stasera i tre punti contro i belgi sono obbligatori.

MARTEDÌ 22 OTTOBRE: IL PROGRAMMA DI CHAMPIONS

Monaco-Stella Rossa ore 18.45

Milan-Club Brugge 18.45

Arsenal-Shakhtar 21.00

Aston Villa-Bologna 21.00

Girona-Slovan Bratislava 21.00

Juventus-Stoccarda 21.00

PSG-PSV 21.00

Real Madrid-Borussia Dortmund 21.00

Sturm Graz-Sporting Lisbona 21.00