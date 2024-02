Il QS titola: "San Siro, non è finita. I club vogliono la proprietà"

Il Quotidiano Sportivo titola così questa mattina: "San Siro, non è finita. I club vogliono la proprietà". Ieri mattina è andato in scena un incontro tra il sindaco di Milano Giuseppe Sala e i rappresentanti di Milan e Inter. Scopo di questo vertice, come riferisce la nota pubblicata ieri da Palazzo Marino, è stato la verifica di un piano di fattibilità relativo alla ristrutturazione dello stadio di San Siro.

Durante questo incontro "i rappresentanti dei Club hanno ribadito la necessità di una tutela dell’eventuale perdita di disponibilità di capienza dello stadio durante i lavori". Inoltre "questione vincolante, nelle forme da definire, è che lo stadio dovrà diventare di proprietà delle squadre".