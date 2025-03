Il QS: "Un Milan a ranghi ridotti cerca la via per l'Europa"

Il Milan nella giornata di oggi gode dell'ultimo giorno di riposo concesso dal tecnico Sergio Conceicao dopo la vittoria con il Como e all'inizio della pausa Nazionali (LEGGI QUI). Da domani i rossoneri che sono rimasti a disposizione del tecnico portoghese si ritroveranno al centro sportivo di Milanello per iniziare a preparare il finale di stagione che mette in palio non solo un trofeo - la Coppa Italia - ma anche una remota possibilità di agganciare il quarto posto valido per la Champions League.

Come riporta il QS questa mattina la rosa a disposizione di Conceicao sarà chiaramente limitata: "Il risiko di Conceicao. Un Milan a ranghi ridotti cerca la via per l'Europa". Nel sottotitolo: "La squadra torna ad allenarsi senza 15 nazionali per preparare un mese di fuoco. L'obiettivo resta il quarto posto, ma in mezzo ci sono cinque incroci pericolosi". Con 15 giocatori in nazionale, i rossoneri sono la squadra di Serie A con il numero più alto di calciatori impegnati a rappresentare i rispettivi paesi.