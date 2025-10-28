In gol contro Fiorentina e Pisa. Tuttosport: "Leao, la cura Allegri funziona"

di Lorenzo De Angelis

Non appena Rafael Leao è tornato ad avere una condizione fisica ed atletica buona ha fatto la differenza. I numeri parlano chiaro: il portoghese ha segnato prima contro la Fiorentina e poi contro il Pisa, dando un boost importante alla sua stagione sotto il punto di vista realizzativo. 

Se il rendimento dovesse continuare ad essere questo il numero 10 del Milan potrebbe togliersi parecchi sassolini dalla scarpa quest'anno, anche perché, come titolato questa mattina da Tuttosport: "Leao, la cura Allegri funziona". Solo il tempo lo confermerà, ma le cose, per il momento, stanno andando alla grande. 