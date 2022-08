Kessie, i debiti bloccano il Barcellona. CorSera: “Ci pensa la Juve. Il Milan spera nel ritorno?”

Fonte: tuttomercatoweb.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Come riporta il Corriere della Sera, il peso dei debiti sta bloccando il Barcellona che non può depositare i contratti di Franck Kessie e Christensen, liberi da dopodomani di cambiare squadra. Il quotidiano si chiede cosa succederebbe se perdurasse questo stato di incertezza e si affacciassero nuove pretendenti. La Juventus ad esempio è a caccia di un centrocampista e Allegri attende Paredes dopo la cessione ancora non avvenuta di Rabiot allo United. Kessie non sarebbe una straordinaria occasione? I tifosi del Milan, dal canto loro, dopo la beffa Renato Sanches, sognano il clamoroso ritorno dell’ivoriano.