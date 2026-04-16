L'apertura della Gazzetta: "Diavolo di un 9. Il Milan tenta Vlahovic"

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L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così stamattina in prima pagina: "Diavolo di un 9. Il Milan tenta Vlahovic". La Juventus ha deciso di rinviare ogni discorso per il rinnovo di Dusan Vlahovic al termine di questa stagione e così i rossoneri, che sono sempre alla ricerca di un grande centravanti per il prossimo anno, stanno provando a tentare l'attaccante serbo. Nei piani del Diavolo, a finanziare questa operazione potrebbe essere la cessione di Christopher Nkunku.

Nei giorni scorsi, Damien Comolli, ad della Juventus, ha parlato così del futuro di Vlahovic che ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno: "Mi atterrò a quello che ho detto fin dall'inizio: parleremo alla fine della stagione. Quindi non aspettatevi nulla prima di allora. Mancano 6 settimane, so che Marco Ottolini ha avuto contatti con Dusan, ma non c'è da aspettarsi nulla prima della fine della stagione".