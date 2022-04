L'apertura della Gazzetta sulla cessione del Diavolo: "Nuovo Milan, ci siamo!"

Fonte: tuttomercatoweb.com

C'è spazio nel taglio basso della prima pagina odierna della Gazzetta dello Sport anche per i rossoneri con questo titolo: "Nuovo Milan, ci siamo!". Tra venerdì e l'inizio della prossima settimana il passaggio di proprietà da Elliott a Investcorp. E la cifra sale a 1 miliardo e 180 milioni. Mercato: ora Berardi è in pole per la fascia destra. Il sogno è Mahrez.